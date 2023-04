Exposition multimédia « 60 ans d’amitié franco-allemande » – 2 au 26 mai 2023 Médiathèque Benjamin Rabier, esplanade Jeannie Mazurelle, 2 mai 2023, La Roche-sur-Yon.

Dans le cadre des 55 ans de jumelage entre La Roche-sur-Yon et Gummersbach (Allemagne) et les 60 ans du Traité de l’Elysée, venez vous plonger dans l’histoire de l’amitié franco-allemande.

A découvrir au niveau 3 de la Médiathèque Benjamin Rabier dans l’espace du Service Relations Internationales de la Ville de La Roche-sur-Yon / EUROPE DIRECT Vendée aux horaires habituels d’ouverture de la médiathèque (mardi, jeudi et vendredi : de 12h à 15h et mercredi et samedi de 10h à 18h)

Exposition multimédia créée par les stagaire et volontaires européens allemands en Service civique et en Corps Européen de Solidarité à La Roche-sur-Yon dans le cadre du Mois de l’Europe 2023 à la Roche-sur-Yon et son agglomération

