La vie des sous-bois Médiathèque Beaulieu, 10 novembre 2023, Beaulieu.

Beaulieu,Haute-Loire

Conférence-débat avec Yves Colomb qui viendra parler de la vie des arbres et des sous-bois..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . .

Médiathèque

Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference-debate with Yves Colomb on the life of trees and undergrowth.

Conferencia-debate con Yves Colomb, que hablará sobre la vida de los árboles y la maleza.

Vortrag mit Diskussion mit Yves Colomb, der über das Leben der Bäume und des Unterholzes sprechen wird.

