Atelier « Coding Goûter » Médiathèque Baziège, 18 mars 2023, Baziège. Atelier « Coding Goûter » Samedi 18 mars, 14h00 Médiathèque Baziège Animé par la Compagnie du Code – Parents et enfants de 7 à 14 ans – Gratuit sur inscription Dans cet atelier parent-enfant, le binôme pourra expérimenter la programmation et la logique algorithmique tout en s’amusant. Ce sera l’occasion de découvrir Scratch, un outil conçu spécialement pour les enfants, qui leur permettra de créer leurs propres animations, jeux et autres histoires interactives. Et bien sûr, un goûter est prévu pour que les petits comme les grands puissent échanger sur cette expérience et même, découvrir comment poursuivre l’apprentissage à la maison.

Semaine du numérique responsable du 13 au 19 mars 2023

Durant toute la semaine, le Sicoval propose une trentaine d’évènements gratuits (ateliers, collecte de matériel informatique, conférences, lancement de projets dédiés aux entreprises, concert…). L’occasion de permettre à chacun de comprendre les opportunités du numérique mais également d’en mesurer les risques et impacts sociaux, environnementaux,….

Adossée à la Journée Mondiale du nettoyage numérique, l’ambition est aussi de créer une dynamique collective autour du numérique responsable. Le numérique responsble au coeur des enjeux de transition du Sud-Est Toulousain

L’agglo s’engage et développe des actions pour accompagner la transition numérique de son territoire en réponse aux défis portés par la crise climatique, les inégalités sociales, l’accélération du poids du numérique dans la production des émissions de gaz à effet de serre (GES)…

Médiathèque Baziège 31450 Baziège

