Médiathèque. Balades littéraires Quiberon, 20 avril 2022

Médiathèque. Balades littéraires La Médiathèque 16 rue Michelet Quiberon

2022-04-20 – 2022-04-20 La Médiathèque 16 rue Michelet

Quiberon Morbihan

Mercredi 20 avril, à 14h, rdv à Port Maria en face de la poissonnerie Lucas. Balade Archéo-Légendes sur la trace des fondateurs Bretons du territoire (il y a 1500 ans), à Quiberon, sur la Trace du Roi Païen (Ker Gwern Roen = Quiberon = Place-forte du Roi) et des traditions pluri-millénaires, y compris la légende Arthurienne et celle des Saints Bretons. Durée 2 heures. Vendredi 29 avril, à 14h, rdv à Port Haliguen au phare « feu » de Port Haliguen. Balade Ecrivains maritimes sur la trace des grands écrivains maritimes de la littérature mondiale du XIXe et début XXe siècle, de Jules Verne à Roger Vercel, d’Herman Melville à Joseph Conrad. Plus de 1000 références, sur de nombreuses thématiques : les Grands Voiliers, la Chasse à la Baleine, les Phares, les traversées transatlantiques, les aventuriers des mers du sud… Durée 2 heures. Organisé par la Médiathèque de Quiberon et Bookhémisphère, animées par Olivier Nicolas. Sur inscription.

+33 2 97 50 44 15

La Médiathèque 16 rue Michelet Quiberon

