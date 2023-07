Rendez-vous Bout’choux : « Les petites bêtes » Médiathèque Bailleul Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Rendez-vous Bout’choux : « Les petites bêtes » Médiathèque Bailleul Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Rendez-vous Bout’choux : « Les petites bêtes » Samedi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Bailleul Sur réservation par téléphone. Avec l’équipe de la Médiathèque ‘Au fil des mots’ Médiathèque Bailleul 20bis rue d’Ypres, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 41 27 54 http://www.ville-bailleul.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 41 27 54 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00 Alexandre Traisnel Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Médiathèque Bailleul Adresse 20bis rue d'Ypres, 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Age max 4 Lieu Ville Médiathèque Bailleul Bailleul

Médiathèque Bailleul Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/