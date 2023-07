Atelier « Fabriquons un composteur individuel » Médiathèque Bailleul Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Atelier « Fabriquons un composteur individuel » Médiathèque Bailleul Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Atelier « Fabriquons un composteur individuel » Samedi 16 septembre, 10h00, 14h30 Médiathèque Bailleul Accès libre et gratuit La thématique des JEP 2023 amène à réfléchir au patrimoine vivant, nous proposons de relier cela au projet de composteur collectif partagé de la médiathèque. Qui dit composteur dit vie qui se crée dans le sol mais aussi futur lieu de vie pour amener ses épluchures et discuter avec ses voisins de quartier, de ville. L’idée est aussi de construire ensemble ce patrimoine à venir. Médiathèque Bailleul 20bis rue d’Ypres, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 41 27 54 http://www.ville-bailleul.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu Médiathèque Bailleul Adresse 20bis rue d'Ypres, 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord

