Histoires pour petites oreilles, médiathèque de Bagnac sur Célé Médiathèque Bagnac-sur-Célé, 13 décembre 2023, Bagnac-sur-Célé.

Bagnac-sur-Célé,Lot

Si vous avez des oreilles pour entendre, tant mieux ! Nous, nous avons des histoires à raconter.

Des histoires à vivre, des histoires pour rêver, des histoires d’aventures, des histoires d’amour, des histoires pour se tenir chaud, des histoires pour rigoler, des histoires simples et même des histoires de fées !

Avec Chantal Malroux, de l’association Lire et Faire Lire.

Gratuit sur inscription, de 3 à 8 ans..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Médiathèque

Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie



If you have ears to hear, great! We have stories to tell.

Stories to live, stories to dream, adventure stories, love stories, stories to keep warm, stories to laugh, simple stories and even fairy tales!

With Chantal Malroux, from the association Lire et Faire Lire.

Free with registration, from 3 to 8 years old.

Si tienes oídos para oír, ¡mucho mejor! Tenemos historias que contar.

Historias para vivir, historias para soñar, historias de aventuras, historias de amor, historias para calentarse, historias para reír, historias sencillas e incluso cuentos de hadas

Con Chantal Malroux, de la asociación Lire et Faire Lire.

Gratis con inscripción, de 3 a 8 años.

Wenn Sie Ohren haben, um zu hören, umso besser! Wir hingegen haben Geschichten zu erzählen.

Geschichten zum Leben, Geschichten zum Träumen, Abenteuergeschichten, Liebesgeschichten, Geschichten, um sich warm zu halten, Geschichten zum Lachen, einfache Geschichten und sogar Feengeschichten!

Mit Chantal Malroux von der Vereinigung Lire et Faire Lire (Lesen und Lesen lassen).

Kostenlos mit Anmeldung, von 3 bis 8 Jahren.

