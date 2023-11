Le Mois du Documentaire Projection de Sheol d’Arnaud Sauli Médiathèque avenue du Général De Gaulle Treignac, 10 novembre 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque propose la projection du film Sheol en présence du réalisateur d’Arnaud Sauli : Dans une forêt à l’est de la Pologne, un archéologue fouille pour faire émerger les traces du centre d’extermination de Sobibor. Témoins fragiles, des milliers d’objets ayant appartenu aux victimes sortent de terre. Cette recherche doit s’achever, car le chantier d’un nouveau musée-mémorial débute.

Comment commémorer la Shoah sur ses lieux-même, aujourd’hui et demain, alors qu’advient une époque sans témoins ? comment la Shoah continue-t-elle à travailler l’histoire et la mémoire de la Pologne, de ses citoyens, au sein de l’Europe, dans un contexte politique conflictuel ?

Durée 88 mn, gratuit..

Médiathèque avenue du Général De Gaulle

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month, the media library is screening the film Sheol in the presence of Arnaud Sauli?s director: In a forest in eastern Poland, an archaeologist is digging to uncover traces of the Sobibor extermination center. Thousands of objects that once belonged to the victims are emerging as fragile witnesses. The search must come to an end, as work begins on a new memorial museum.

How can the Shoah continue to shape the history and memory of Poland and its citizens, in the heart of Europe, in a conflicting political context?

Duration 88 min.

En el marco del Mes del Cine Documental, la mediateca proyecta la película Sheol en presencia de Arnaud Sauli: En un bosque del este de Polonia, un arqueólogo excava para descubrir las huellas del centro de exterminio de Sobibor. Miles de objetos que pertenecieron a las víctimas surgen como frágiles testigos. Esta investigación debe llegar a su fin, ya que comienzan las obras de un nuevo museo conmemorativo.

¿Cómo puede la Shoah seguir configurando la historia y la memoria de Polonia y sus ciudadanos, dentro de Europa, en un contexto de conflicto político?

Duración 88 minutos, gratuito.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms zeigt die Mediathek den Film Sheol in Anwesenheit des Regisseurs Arnaud Sauli: In einem Wald im Osten Polens gräbt ein Archäologe nach den Spuren des Vernichtungslagers Sobibor. Tausende von Objekten, die den Opfern gehörten, werden als zerbrechliche Zeugen aus der Erde geholt. Die Suche muss beendet werden, da die Bauarbeiten für ein neues Gedenkmuseum beginnen.

Wie kann man heute und in Zukunft am Ort des Geschehens der Shoah gedenken, wenn eine Zeit ohne Zeugen anbricht? Wie wirkt die Shoah weiterhin auf die Geschichte und das Gedächtnis Polens und seiner Bürger ein, in Europa, in einem konfliktreichen politischen Kontext?

Dauer 88 Min., kostenlos.

