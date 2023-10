Exposition Catherine MENESPLIER-BABIN Médiathèque avenue du Général De Gaulle Treignac, 2 octobre 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

L’exposition de peinture de Catherine MENESPLIER-BABIN est à découvrir à la Médiathèque Vézère Monédières Millesources, site de Treignac.

Mardi-mercredi-vendredi 9h-12h 14h-18h

Samedi 10h-12h 14h-16h.

2023-10-02 fin : 2023-11-04 . .

Médiathèque avenue du Général De Gaulle

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Catherine MENESPLIER-BABIN’s painting exhibition can be seen at the Médiathèque Vézère Monédières Millesources, Treignac site.

Tuesday-Wednesday-Friday 9am-12pm 2pm-6pm

Saturday 10h-12h 14h-16h

La exposición de pintura de Catherine MENESPLIER-BABIN puede verse en la biblioteca multimedia Vézère Monédières Millesources de Treignac.

Martes-miércoles-viernes 9h-12h 14h-18h

Sábado 10h-12h 14h-16h

Die Gemäldeausstellung von Catherine MENESPLIER-BABIN ist in der Mediathek Vézère Monédières Millesources, Standort Treignac, zu besichtigen.

Dienstag-Mittwoch-Freitag 9h-12h 14h-18h

Samstag 10h-12h 14h-16h

