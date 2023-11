Atelier d’écriture, Femmes à histoires Médiathèque Aveline Alençon, 10 novembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Atelier d’écriture avec Sonia BRAULT de 10h à 12h. Face au silence, l’écriture devient cri de l’humanité. L’atelier d’écriture va récolter la parole engloutie pour faire surgir de nouvelles légendes.

Lectures avec les Fées Caramelles.

Deux temps de lecture, un à 17h : Filles d’histoires, de silence et de peur et un autre temps à 17h45 : Femmes face à un homme silencieux..

2023-11-10 17:00:00 fin : 2023-11-10 18:00:00. .

Médiathèque Aveline Rue du Collège

Alençon 61000 Orne Normandie



Writing workshop with Sonia BRAULT from 10am to 12pm. In the face of silence, writing becomes the cry of humanity. The writing workshop will harvest the sunken word to bring forth new legends.

Readings with the Fées Caramelles.

Two readings, one at 5pm: Filles d’histoires, de silence et de peur and another at 5:45pm: Femmes face à un homme silencieux.

Taller de escritura con Sonia BRAULT de 10h a 12h. Frente al silencio, la escritura se convierte en el grito de la humanidad. El taller de escritura cosechará la palabra hundida para hacer surgir nuevas leyendas.

Lecturas con las Fées Caramelles.

Dos lecturas, una a las 17.00 h: Filles d’histoires, de silence et de peur (Hijas de historias, de silencio y de miedo) y otra a las 17.45 h: Femmes face à un homme silencieux (Mujeres frente a un hombre silencioso).

Schreibworkshop mit Sonia BRAULT von 10.00 bis 12.00 Uhr. Angesichts des Schweigens wird das Schreiben zum Schrei der Menschheit. Die Schreibwerkstatt wird das versunkene Wort sammeln, um neue Legenden entstehen zu lassen.

Lesungen mit den Fées Caramelles.

Zwei Lesezeiten, eine um 17 Uhr: Töchter der Geschichten, der Stille und der Angst und eine weitere um 17.45 Uhr: Frauen vor einem schweigenden Mann.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme