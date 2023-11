Concert solo d’accordéon « Étreinte / Florian Demonsant » MÉDIATHÈQUE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Concert solo d’accordéon « Étreinte / Florian Demonsant » MÉDIATHÈQUE Auterive, 27 janvier 2024, Auterive. Concert solo d’accordéon « Étreinte / Florian Demonsant » Samedi 27 janvier 2024, 15h00 MÉDIATHÈQUE Sur inscription Il y parlera de son parcours avec humour : premiers pas dans les bals avec l’accordéon club gaillacois, musique en fin de repas de famille, voyage chez un accordéoniste tzigane roumain… Accordéoniste dégingandé aux mimiques éloquentes, Florian Demonsant aime parler… parler de ces repas de familles qui se finissent en musique, de la difficulté pour un chef d’arrêter un orchestre d’accordéon au galop… Il disserte doctement sur la couleur des soufflets d’accordéon ou divague sur les affiches des meilleurs bals musette… Le tout en musique. L’accordéon de Florian Demonsant ouvre grand son soufflet, des musiques populaires aux sonorités des plus inattendues… __________ Des traditions musicales populaires du bal musette ou des musiques des Balkans aux musiques improvisées, Florian joue de son accordéon dans des projets créatifs. On le retrouve dans Pulcinella, le Circ’Hulon, son solo Etreinte. Il est à l’origine de moments fédérateurs autour de l’accordéon: les Accordéonistades, les 24h de l’Accordéon, le collectif les Accords Hédonistes. Réservation sur notre site via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75). Comme l’événement est ouvert indifféremment aux adultes et aux enfants, ne renseignez que le quota « adultes » lors de votre inscription (1 personne = 1 inscription). MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/374869 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00 Concert accordéon Florian Demonsant Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu MÉDIATHÈQUE Adresse 780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE Ville Auterive Departement Haute-Garonne Lieu Ville MÉDIATHÈQUE Auterive latitude longitude 43.344291;1.475805

MÉDIATHÈQUE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/