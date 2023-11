Spectacle Croqu’Noël / Cie Amapola (dès 3 ans) MÉDIATHÈQUE Auterive, 13 décembre 2023, Auterive.

Spectacle Croqu’Noël / Cie Amapola (dès 3 ans) Mercredi 13 décembre, 15h00 MÉDIATHÈQUE Sur inscription

Tartine et Mirabelle embarquent le public dans une cuisine haute en couleur. Ces deux cuisinières plus que farfelues, patouillent, renversent, tambouillent dans leur cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du Croqu’Noël. Le seul, l’unique Croqu’Noël doit être parfait car il possède des vertus magiques qui transforment l’ordinaire en extraordinaire. Mais Chut ! Vous en savez déjà trop… Un spectacle musical et interactif entre rebondissements comiques et instants oniriques. Un tourbillon de mélodies et de saveurs donnera vie à l’esprit de Noël, de la convivialité et bien sûr de la gourmandise Miam !

Réservation sur notre site (seulement pour les enfants) via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75).

Modalités d’inscription : 1 enfant = 1 inscription ; merci de renseigner OBLIGATOIREMENT l’âge entre parenthèses après le prénom, sous peine de voir votre inscription automatiquement refusée.

Un seul adulte accompagnant est autorisé.

MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/371901 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:00:00+01:00

noël spectacle

Cie Amapola