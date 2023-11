Concert solo / Rebecca Féron MÉDIATHÈQUE Auterive, 8 décembre 2023, Auterive.

Concert solo / Rebecca Féron Vendredi 8 décembre, 20h00 MÉDIATHÈQUE Sur inscription

Munie de sa harpe électro-acoustique, de ses pédales d’effets et looper, elle passe en effet d’un univers cinématographique à une musique plus funky, joue avec des résonances et des bruitages totalement inattendus et s’amuse à construire des riffs de basses ultra rythmés.

Si on ferme les yeux, on croirait presque entendre tout un orchestre, tant la palette sonore est riche et variée.

Réservation sur notre site via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75).

Comme l’événement est ouvert indifféremment aux adultes et aux enfants, ne renseignez que le quota « adultes » lors de votre inscription (1 personne = 1 inscription).

MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/368885 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

concert harpe

Rebecca Féron