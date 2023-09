Tournoi départemental Inter-médiathèques Mario Kart (de 7 à 99 ans) MÉDIATHÈQUE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Tournoi départemental Inter-médiathèques Mario Kart (de 7 à 99 ans) MÉDIATHÈQUE Auterive, 25 octobre 2023, Auterive. Tournoi départemental Inter-médiathèques Mario Kart (de 7 à 99 ans) Mercredi 25 octobre, 13h30 MÉDIATHÈQUE Sur inscription Il s’agit d’une compétition gratuite de jeux vidéo sur le département de la Haute-Garonne. Cet événement est destiné aux adeptes de jeux vidéo mais aussi aux curieux qui souhaiteraient découvrir cette discipline. Le ou la gagnant(e) d’Auterive aura la chance de participer au grand tournoi des vainqueurs qui aura lieu à la Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne (Labège) le samedi 4 novembre de 13h à 18h. Sa présence est obligatoire. Réservation sur notre via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75). Modalités d’inscription : 1 personne = 1 inscription ; merci de renseigner OBLIGATOIREMENT l’âge entre parenthèses après le prénom, sous peine de voir votre inscription automatiquement refusée. Comme l’événement est ouvert indifféremment aux adultes et aux enfants, ne renseignez que le quota « adultes » lors de votre inscription. MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/304925 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T13:30:00+02:00 – 2023-10-25T18:00:00+02:00

2023-10-25T13:30:00+02:00 – 2023-10-25T18:00:00+02:00 tournoi mario kart Médiathèque Départementale, Médiathèque d’Auterive Détails Catégories d’Évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu MÉDIATHÈQUE Adresse 780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE Ville Auterive Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville MÉDIATHÈQUE Auterive latitude longitude 43.344291;1.475805

MÉDIATHÈQUE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/