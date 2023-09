Drôle d’enquête dans la médiathèque (public ado/adulte, dès 12 ans) MÉDIATHÈQUE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Drôle d’enquête dans la médiathèque (public ado/adulte, dès 12 ans) MÉDIATHÈQUE Auterive, 20 octobre 2023, Auterive. Drôle d’enquête dans la médiathèque (public ado/adulte, dès 12 ans) Vendredi 20 octobre, 20h00 MÉDIATHÈQUE Sur inscription Branchez vos neurones, prenez vos loupes et venez résoudre les énigmes de culture générale qui vous mèneront à la clef du coffre de la vieille Lucienne, bibliothécaire charismatique au comportement attachant. Elémentaire ma chère Lucienne ! Cet escape game sera animé par Nadia Cohen, de Dragons et Grenadine. Réservation sur notre site via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75). Modalités d’inscription : 1 personne = 1 inscription ; merci de renseigner OBLIGATOIREMENT l’âge (pour les 12-18 ans) entre parenthèses après le prénom, sous peine de voir votre inscription automatiquement refusée. MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/373519 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:30:00+02:00

