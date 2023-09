En attendant Bojangles / Cie Les voix du Caméléon MÉDIATHÈQUE Auterive, 14 octobre 2023, Auterive.

En attendant Bojangles / Cie Les voix du Caméléon Samedi 14 octobre, 18h00 MÉDIATHÈQUE Sur inscription

C’est une histoire d’amour fou, un premier roman qui veut « botter le cul à la raison », sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.

Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.

Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant.

C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères…

L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

D’après le texte de Olivier Bourdeaut

Lecture/interprétation : Pascale Bessard, Christophe Merle

Piano : Livi

Cette animation est offerte par la médiathèque départementale.

Réservation sur notre site via le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75).

Comme l’événement est ouvert indifféremment aux adultes et aux adolescents, ne renseignez que le quota « adultes » lors de votre inscription (1 personne = 1 inscription).

MÉDIATHÈQUE 780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

lecture piano

Médiathèque Départementale