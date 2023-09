Soirée jeux de société (tout public) MÉDIATHÈQUE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Soirée jeux de société (tout public) MÉDIATHÈQUE Auterive, 13 octobre 2023, Auterive. Soirée jeux de société (tout public) Vendredi 13 octobre, 20h00 MÉDIATHÈQUE Inscription conseillée Cette animation est offerte par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Réservation vivement conseillée via notre site en cliquant sur le bouton « je m’inscris » (pour toute difficulté, nous contacter au 05.82.95.45.75). Comme l’événement est ouvert indifféremment aux adultes et aux enfants, ne renseignez que le quota « adultes » lors de votre inscription (1 personne = 1 inscription). MÉDIATHÈQUE 780 Route d’Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.auterive-ville.fr/node/content/nid/368952 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T22:00:00+02:00

