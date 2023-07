LIRE EN PUBLIC MÉDIATHÈQUE Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne LIRE EN PUBLIC MÉDIATHÈQUE Auterive, 26 septembre 2023, Auterive. LIRE EN PUBLIC 26 septembre 2023 – 28 mai 2024, les mardis MÉDIATHÈQUE Vous avez aimé un texte ?

Vous souhaitez le faire découvrir ?

Venez lire un extrait en public ;)

Au 2ème étage de la médiathèque, c'est ouvert à tous, venez lire, échanger ou écouter …

MÉDIATHÈQUE
780 Route d'Espagne
31190 AUTERIVE
Auterive
31190
Haute-Garonne
Occitanie

0582954575
https://mediatheque.auterive-ville.fr/
mediatheque@auterive-ville.fr
05.82.95.45.75

2023-09-26T15:00:00+02:00 – 2023-09-26T17:00:00+02:00

