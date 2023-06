Exposition « Projet Moustigre » MÉDIATHÈQUE Auterive, 2 juin 2023, Auterive.

Exposition « Projet Moustigre » 2 – 16 juin MÉDIATHÈQUE Accessible sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque

Découvrez une exposition 100% inclusive en Langue des Signes Française et en braille, sur la vie et le comportement du moustique tigre et les gestes à accomplir pour se protéger de ses nuisances (proposée par La Maison des Jeunes et de la Culture et la Maison de Santé Pluriprofessionnelle La Terrasse de Carbonne).

Cette campagne d’information et de prévention des maladies transmises par le moustique tigre s’inscrit dans le projet de territoire du Pays Sud Toulousain au travers de son Contrat Local de Santé et est financée par l’ARS (Agence Régionale de Santé).

MÉDIATHÈQUE 780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/

