MOIS DU GAMING À LA MÉDIATHÈQUE
3 – 22 février
Rencontres, Rétrogaming, Espace Jeux Vidéo, Pop culture, Exposition…
MÉDIATHÈQUE
780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE
Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

0582954575 https://mediatheque.auterive-ville.fr/ Rencontres autour du jeu vidéo : les arts et les jeux vidéo Vendredi 03 février 2023 à 20h (réservation obligatoire) Journée rétrogaming (consoles Super NES et Mega Drive) Samedi 04 février 2023 de 10h à 13h ; 14h à 17h Console Nintendo Switch également disponible Rencontres autour du jeu vidéo : la pop culture Samedi 11 février 2023 à 15h Exposition « Le jeu vidéo comme objet culturel » Du samedi 04 au samedi 18 février 2023

Ces animations sont proposées par l’association Ludistart. Tournoi Mario Kart sur Nintendo Switch : qui sera le grand vainqueur d’Auterive ? Mercredi 22 février 2023 de 14h à 17h30 (réservation obligatoire) Ouverture de l’espace jeux vidéo avec la Nintendo Switch Mercredi 08 février 2023 dès 14h30 (réservation de créneau obligatoire)

2023-02-03T00:00:00+01:00

2023-02-22T23:59:00+01:00

