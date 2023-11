La médiathèque fait son cinéma ! – Vendredi 10 novembre Médiathèque Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, « An ». Tokue, une femme de soixante-dix ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise, et la petite échoppe devient un endroit incontournable… Gratuit sur réservation.

La médiathèque vous propose deux séances de projection de films autour du Japon. Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

