Matériau à la fois rigide et léger constitué de particules de bois et de papier, au grammage épais, le carton, peut se transformer en diverses formes, meuble, fauteuil ou canapé, lit, livre, valise, étagère ou petites boites, ses qualités sont particulièrement appréciées pour déménager. L'Orchestre en Carton emprunte au free jazz comme à la java et propose une musique libre, joyeuse et rêveuse, musique de genre, musique à danser… Musique à déballer, pour emballer ou s'emballer… sensible aux scénarii en forme d'histoires, à la miniature, de la fable au haïku… Dessine-moi un carton ! Un spectacle familial et intimiste à ne surtout manquer ! Extérieur Médiathèque. Gratuit sur réservation

