Le rdv des ados – Mardi 3 octobre

Haute-Garonne Le rdv des ados – Mardi 3 octobre Médiathèque Aussonne, 3 octobre 2023, Aussonne. Le rdv des ados – Mardi 3 octobre Mardi 3 octobre, 17h30 Médiathèque Viens découvrir les nouveautés mangas de la médiathèque et partage tes coups de cœur le mardi 03 octobre à 17h30 ! Ces rdv sont prévus tous les premiers mardis de chaque mois ! Un goûter te sera offert ! Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T17:30:00+02:00 – 2023-10-03T19:30:00+02:00

2023-10-03T17:30:00+02:00 – 2023-10-03T19:30:00+02:00

