Ateliers « Graine de papier » – Jeudi 20 juillet Médiathèque Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Haute-Garonne Ateliers « Graine de papier » – Jeudi 20 juillet Médiathèque Aussonne, 20 juillet 2023, Aussonne. Ateliers « Graine de papier » – Jeudi 20 juillet Jeudi 20 juillet, 10h00 Médiathèque Sur inscription Gratuit sur inscription Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.aussonne.fr/documents/433/carte_ensemencee.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T12:00:00+02:00

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T12:00:00+02:00 atelier papier Détails Catégories d’Évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Adresse Place de la Mairie, 31840 Aussonne Ville Aussonne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Aussonne

Médiathèque Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/