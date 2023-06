Tournoi d’échecs – Samedi 10 juin Médiathèque Aussonne, 10 juin 2023, Aussonne.

Tournoi d’échecs – Samedi 10 juin Samedi 10 juin, 14h30 Médiathèque Sur inscription

Tout public / Connaitre les règles de base. Gratuit sur inscription

Goûter offert par le CLAP’S et la Médiathèque

LOTS À GAGNER !

Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

tournoi échec