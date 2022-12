La légende du Chat Bada – Vendredi 16 décembre Médiathèque Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne

La légende du Chat Bada – Vendredi 16 décembre Médiathèque, 16 décembre 2022, Aussonne. La légende du Chat Bada – Vendredi 16 décembre Vendredi 16 décembre, 18h30 Médiathèque

Sur inscription

Spectacle musical autour du jazz pour jeune public (3-11 ans) Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Le Chat Bada est un très vieux chat de gouttière pas comme les autres… il est vieux de 150 ans et il adore danser le swing, la musique qui donne la joie de vivre ! Depuis sa naissance au beau milieu des champs de coton, jusqu’à sa rencontre avec Ella Fitzgerald et ses musiciens de jazz, les aventures du Chat Bada sont l’occasion pour le trio En Jazzimini de faire découvrir au jeune public les différents courants, rythmes, instruments qui ont fait le jazz depuis le gospel jusqu’au swing en passant par le blues et la bossa nova…

Un spectacle pétillant où se mêlent humour et émotions !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T18:30:00+01:00

2022-12-16T20:30:00+01:00

