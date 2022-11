Journée Hygge – Samedi 19 novembre Médiathèque Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Haute-Garonne

Journée Hygge – Samedi 19 novembre Médiathèque, 19 novembre 2022, Aussonne. Journée Hygge – Samedi 19 novembre Samedi 19 novembre, 14h00 Médiathèque

Sur inscription

La Médiathèque prend soin de vous…. Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie Le HYGGE, c’est un bonheur qui n’a pas de prix, accessible à tous. Il s’agit d’un état d’esprit, bienveillant, doux et chaleureux. Un petit cocon à l’abri des désagréments du quotidien… Des bénévoles proposeront un atelier pour fabriquer des carrés démaquillant au crochet. Un intervenant (La maison de l’initiative) proposera deux ateliers de confection d’un produit cosmétique naturel. Animé par la médiathèque d’Aussonne : Création d’un calendrier de l’avent de la bienveillance À offrir ou pour son utilisation personnelle pour un moment d’échange et de partage…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-19T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aussonne, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Adresse Place de la Mairie, 31840 Aussonne Ville Aussonne lieuville Médiathèque Aussonne Departement Haute-Garonne

Médiathèque Aussonne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussonne/

Journée Hygge – Samedi 19 novembre Médiathèque 2022-11-19 was last modified: by Journée Hygge – Samedi 19 novembre Médiathèque Médiathèque 19 novembre 2022 Aussonne Médiathèque Aussonne

Aussonne Haute-Garonne