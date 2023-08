DÉDICACE – LAURENT GRANIER Médiathèque Audrieu, 9 septembre 2023, Audrieu.

Audrieu,Calvados

– À l’occasion du salon du livre le 23 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h –

Laurent Granier est un auteur réalisateur et un scénariste de bande dessinée français. Il partage ses aventures à travers des livres illustrés, des films documentaires, des articles de presse, des expositions, des conférences, des bandes dessinées et des émissions de radio.

Depuis de nombreuses années, Laurent voyage sur les routes historiques en utilisant des modes de transport traditionnel..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Médiathèque

Audrieu 14250 Calvados Normandie



– On the occasion of the Salon du Livre on September 23 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm

Laurent Granier is a French comic book writer and director. He shares his adventures through illustrated books, documentary films, press articles, exhibitions, conferences, comic strips and radio broadcasts.

For many years, Laurent has been traveling historic routes using traditional modes of transport.

– Durante la feria del libro, el 23 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas

Laurent Granier es un guionista y director de cómic francés. Comparte sus aventuras a través de libros ilustrados, documentales, artículos de prensa, exposiciones, conferencias, cómics y programas de radio.

Durante muchos años, Laurent ha recorrido las rutas históricas utilizando medios de transporte tradicionales.

– Anlässlich der Buchmesse am 23. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – –

Laurent Granier ist ein französischer Autor, Regisseur und Drehbuchautor von Comics. Er teilt seine Abenteuer in illustrierten Büchern, Dokumentarfilmen, Presseartikeln, Ausstellungen, Vorträgen, Comics und Radiosendungen.

Seit vielen Jahren reist Laurent auf historischen Straßen und nutzt dabei traditionelle Transportmittel.

