Médiathèque Au Fil des Pages : Conte musical « l'étrange voyage du lutin qui n'avait pas de nom »

Monistrol-sur-Loire, 20 décembre 2022

2022-12-20 14:00:00

Haute-Loire L’étrange histoire du lutin qui n’avait pas de nom par la Cie Les Mangeurs d’Avions.

Entrée libre sur réservation

