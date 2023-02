Médiathèque -Atelier « Fresque du Climat » Médiathèque Coteaux du Lizon Catégories d’Évènement: COTEAUX DU LIZON

Jura

Médiathèque -Atelier « Fresque du Climat »
18 février 2023
Médiathèque
1 Grande Rue -Saint-Lupicin
Coteaux du Lizon
Jura

2023-02-18 – 2023-02-18

Médiathèque 1 Grande Rue -Saint-Lupicin

Coteaux du Lizon

Jura Médiathèque -Atelier « Fresque du Climat » Atelier « Fresque du Climat ». Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ? En 3 heures, cet atelier collaboratif proposé par le PNR du Haut-Jura et animé par Max Gallice, permet de

comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Sur inscription. https://association.climatefresk.org/training_sessions/84dfe934-136d-4b7c-88e8-49c51bf9caa3/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Nombre de places limité.

Prochain rendez-vous : mercredi 1er mars à la Maison du Parc à Lajoux.

Pour en savoir plus : https://fresqueduclimat.org +33 3 84 34 12 27 Médiathèque 1 Grande Rue -Saint-Lupicin Coteaux du Lizon

