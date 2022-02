Médiathèque : Atelier Créa’BD Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Les jeunes de 8 à 13 ans sont invités à entrer dans les coulisses de la création d’une BD !

Si possible, venir avec sa trousse d’école.

8 eta 13 urte arteko gazteek komiki sorkuntzaren gibelaldeak deskubritzea gomitatuak dira !

Posible bada, eskolako zorroarekin etorri.

Place limitée – Izen eman laster ! Mairie

Médiathèque municipale François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure

