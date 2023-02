Miyuki et les trois ours Médiathèque Astrolabe de Melun Melun Catégories d’Évènement: Melun

Seine-et-Marne

Miyuki et les trois ours Médiathèque Astrolabe de Melun, 25 mars 2023, Melun. Miyuki et les trois ours Samedi 25 mars, 10h30 Médiathèque Astrolabe de Melun Miyuki a désobéi, elle est sortie sans faire de bruit pour admirer les cerisiers fleuris. La conteuse nous invite sur les traces de cette Boucle d’or japonisante. Accès libre SUR INSCRIPTION Médiathèque Astrolabe de Melun 25 rue du chateau 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T11:15:00+01:00

