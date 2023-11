Café Musique à Assier Médiathèque Assier, 14 décembre 2023, Assier.

Assier,Lot

Apportez un vinyle, un cd ou juste le titre d’un morceau que vous voulez partager, une découverte, un ovni ou un coup de cœur !!.

2023-12-14 18:00:00 fin : 2023-12-14 . EUR.

Médiathèque

Assier 46320 Lot Occitanie



Bring a vinyl, a CD or just the title of a track you want to share, a discovery, a UFO or a favorite!

Traiga un vinilo, un CD o simplemente el título de un tema que quiera compartir, un descubrimiento, un ovni o un favorito

Bringt eine Schallplatte, eine CD oder einfach nur den Titel eines Songs mit, den ihr mit anderen teilen wollt, eine Entdeckung, ein Ufo oder einen Ohrwurm!!!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Lacapelle Marival