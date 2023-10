Exposition « Le réveil des morts » à Assier Médiathèque Assier, 17 novembre 2023, Assier.

Assier,Lot

Exposition

Zone Tranquille ré-édite le roman de Roland Dorgelès Le Réveil des morts illustré par des aquarelles de Véronique Abadie, d’après des photographies d’archives.

Dorgelès, écrivain de la Grande guerre, soldat lui-même, raconte le retour des réfugiés dans leur pays aplati, sur le Chemin des Dames fin 1918-1919. Dans des conditions de vie incroyables, dans des abris provisoires, dans des caves. La période de la Reconstruction commence. L’Etat met en place les dommages de guerre dans une région ruinée par les combats.

Zone Tranquille dédie ce roman à tous les réfugiés qui retournent dans leur pays aplati.

Entrée libre et gratuite..

2023-11-17 10:00:00 fin : 2023-11-17 18:00:00. EUR.

Médiathèque Rue de la Pierre Levée

Assier 46320 Lot Occitanie



Exhibition

Zone Tranquille re-edits Roland Dorgelès’ novel Le Réveil des morts, illustrated with watercolors by Véronique Abadie, based on archival photographs.

Dorgelès, a writer of the Great War and a soldier himself, recounts the return of refugees to their flattened homeland on the Chemin des Dames in late 1918-1919. In incredible living conditions, in temporary shelters and cellars. The period of Reconstruction begins. The French government set about repairing war damage in a region ruined by the fighting.

Zone Tranquille dedicates this novel to all the refugees returning to their flattened homeland.

Free admission.

Exposición

Zone Tranquille reedita la novela de Roland Dorgelès Le Réveil des morts, ilustrada con acuarelas de Véronique Abadie a partir de fotografías de archivo.

Dorgelès, escritor de la Gran Guerra y él mismo soldado, relata el regreso de los refugiados a su patria arrasada por el Chemin des Dames a finales de 1918-1919. Viven en condiciones increíbles, en refugios provisionales y sótanos. Comienza el periodo de Reconstrucción. El gobierno establece reparaciones de guerra en una región arruinada por los combates.

Zone Tranquille dedica esta novela a todos los refugiados que regresan a su patria arrasada.

Entrada gratuita.

Ausstellung

Zone Tranquille gibt Roland Dorgelès’ Roman Le Réveil des morts neu heraus, illustriert mit Aquarellen von Véronique Abadie nach Archivfotografien.

Dorgelès, Schriftsteller des Ersten Weltkriegs und selbst Soldat, erzählt von der Rückkehr der Flüchtlinge in ihr plattgewalztes Land am Chemin des Dames Ende 1918-1919. Unter unglaublichen Lebensbedingungen, in provisorischen Unterkünften, in Kellern. Die Zeit des Wiederaufbaus beginnt. Der Staat setzt die Kriegsschäden in einer Region um, die durch die Kämpfe ruiniert wurde.

Zone Tranquille widmet diesen Roman allen Flüchtlingen, die in ihr geplättetes Land zurückkehren.

Freier Eintritt.

