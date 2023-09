Tournoi de jeu-vidéo à la médiathèque d’Assier Médiathèque Assier, 25 octobre 2023, Assier.

Assier,Lot

Viens t’inscrire pour un tournoi de jeux vidéos sur Switch

et sur borne d’arcade. Vous pourrez également découvrir des jeux en retro gaming à l’espace numérique.

Amène tes parents, tes grands-parents, tes ami.e.s et inscris toi à l’avance !.

2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-10-25 18:00:00. EUR.

Médiathèque Rue de la Pierre levée

Assier 46320 Lot Occitanie



Come and sign up for a video game tournament on Switch

and arcade terminals. You can also discover retro gaming at the digital space.

Bring your parents, grandparents, friends and register in advance!

Ven y apúntate a un torneo de videojuegos en Switch

y terminales arcade. También podrás descubrir el juego retro en el espacio digital.

Trae a tus padres, abuelos y amigos y ¡apúntate con antelación!

Komm und melde dich für ein Turnier mit Videospielen auf der Switch an

und auf Arcade-Terminals an. Außerdem kannst du im digitalen Raum Retro-Gaming-Spiele entdecken.

Bring deine Eltern, Großeltern und Freunde mit und melde dich im Voraus an!

