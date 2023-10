Contes de saison à la Médiathèque d’Assier Médiathèque Assier Assier, 2 novembre 2023, Assier.

Assier,Lot

Cette année, à chaque vacance scolaire, les bibliothèques de Cajarc et d’Assier vous proposent des lectures de saisons pour tous les enfants à partir de 3 ans. En octobre, c’est « Tombent feuilles et souffle vent » !

Entrée libre et gratuite, à partir de 3 ans..

2023-11-02 10:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

Médiathèque Assier

Assier 46320 Lot Occitanie



This year, every school holiday, the Cajarc and Assier libraries are offering seasonal readings for children aged 3 and over. In October, it’s « Tombent feuilles et souffle vent »!

Free admission for children aged 3 and over.

Este año, durante todas las vacaciones escolares, las bibliotecas de Cajarc y Assier proponen lecturas de temporada para niños a partir de 3 años. En octubre, « Tombent feuilles et souffle vent »

Entrada gratuita para niños a partir de 3 años.

In diesem Jahr bieten die Bibliotheken von Cajarc und Assier in jeder Schulferienzeit jahreszeitliche Lesungen für alle Kinder ab 3 Jahren an. Im Oktober heißt es « Tombent feuilles et souffle vent » (Blätter fallen und Wind weht)!

Eintritt frei und kostenlos, ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lacapelle Marival