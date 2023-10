NOS MOTS POUR L’ÉGALITÉ Médiathèque Assia Djebar et Pôle jeunesse Château de Fongravey Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde NOS MOTS POUR L’ÉGALITÉ Médiathèque Assia Djebar et Pôle jeunesse Château de Fongravey Blanquefort, 14 novembre 2023, Blanquefort. NOS MOTS POUR L’ÉGALITÉ 14 – 25 novembre Médiathèque Assia Djebar et Pôle jeunesse Château de Fongravey Tout un vocabulaire est apparu autour des questions d’identités sexuelles et il est parfois difficile de s’y retrouver. Ces néologismes, démocratisés par une jeunesse désireuse de mettre les mots justes sur son expérience, témoignent d’une transformation profonde de notre société. Clarifier ces termes, c’est déconstruire au passage quelques préjugés.

Organisé par le Service culture et pratiques artistiques de la mairie de Blanquefort et la médiathèque, en partenariat avec le collège Dupaty. Médiathèque Assia Djebar et Pôle jeunesse Château de Fongravey Blanquefort (33290) Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

2023-11-14T14:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

