Fin : 2024-02-17T10:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00 DU 30 janvier au 17 février retrouvez les journées de l’inclusion à la médiathèque avec au programme : Exposition « Sportifs et sportives extraordinaires » exposition de photographies de presse sur le handisport. Par le journal quotidien régional Le Républicain Lorrain Jeu vidéo sonore (Au FIL) Jeu vidéo d’aventure entièrement sonore à découvrir en libre accès. Jeudi 1er février à 19h à la médiathèque

Tout comprendre sur les *TDN : Spécial DYS

Conférence autour des troubles d’apprentissage et du langage (dyslexie, dysphasie, dysorthographie…).

Animée par Fabrice Pastor, neuropsychologue et directeur de l’IRLES**.

* Troubles du neurodévoloppement

** Institut Régional de Lutte contre l’Échec Scolaire

Gratuit – Renseignements au 05 56 57 48 40 Jeudi 15 février à 19h à la médiathèque

Tout comprendre sur les TDN * : Spécial TDAH ***

Conférence autour du trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité.

Animée par Fabrice Pastor, neuropsychologue et directeur de l’IRLES**.

* Troubles du neurodévoloppement

** Institut Régional de Lutte contre l’Échec Scolaire

*** Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité

