LES ÉGALITÉS NUMÉRIQUES : 45 MINUTES POUR COMPRENDRE Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde LES ÉGALITÉS NUMÉRIQUES : 45 MINUTES POUR COMPRENDRE Médiathèque Assia Djebar Blanquefort, 17 novembre 2023, Blanquefort. LES ÉGALITÉS NUMÉRIQUES : 45 MINUTES POUR COMPRENDRE Vendredi 17 novembre, 18h00 Médiathèque Assia Djebar Gratuit sur inscription La dématérialisation des services publics se déploie depuis plusieurs années avec une forte accélération ; toutefois une part de la population a des difficultés à effectuer ces démarches en ligne parfois obligatoires. Cet atelier guidera à l’utilisation des plateformes essentielles.

Organisé par le Service culture et pratiques artistiques de la mairie de Blanquefort et la médiathèque. Médiathèque Assia Djebar 4 rue du Docteur Castéra, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556574845 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:45:00+01:00

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:45:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Médiathèque Assia Djebar Adresse 4 rue du Docteur Castéra, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Assia Djebar Blanquefort latitude longitude 44.910563;-0.633517

Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/