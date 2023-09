Semaine bleue Médiathèque Assia Djebar Blanquefort, 2 octobre 2023, Blanquefort.

Retrouvez la semaine bleue du 2 au 5 octobre 2023

Au programme :

Lundi 2 octobre

Dès 14h – Au parc de Carpinet

Marche et ouverture d’Octobre rose par les seniors

Marche jusqu’à l’Hepad le Verger du Coteau et rencontres avec les lycéens du lycée St Michel autour de loisirs créatifs et jeux coopératifs.

Mardi 3 octobre

De 14h à 16h – En salle du conseil municipal

le café des seniors

Un moment de convivialité et de partage avec les élèves de terminale du lycée agricole de Blanquefort. Un café intergénérationnel sur le thème du vivre – ensemble.

Mercredi 4 octobre

De 14h30 à 16h30 – À la médiathèque

Jouons ensemble

Partagez le plaisir de jouer à tout âge : toute génération, seul, en famille. Venez affronter les élèves du lycée Saint Michel autour des jeux de sociétés ou jeux vidéos de la médiathèque.

Une collation apportée par les élèves clôturera l’après-midi.

Avec la participation de la Passerelle.

Jeudi 5 octobre

Dès 14h au club de l’amitié (10 rue Dupaty)

Portes ouvertes au club de l’amitié

Gratuit, inscriptions et informations au pôle seniors au 05 56 57 48 55 (possibilité d’aide au transport)

