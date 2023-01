Les vacances culturelles Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde

Les vacances culturelles Médiathèque Assia Djebar, 4 février 2023, Blanquefort. Les vacances culturelles 4 – 16 février Médiathèque Assia Djebar

gratuit, entrée libre ou sur inscription selon atelier

Les vacances culturelles à la médiathèque du 4 au 17 février Médiathèque Assia Djebar 4 rue du Docteur Castéra 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Retrouvez toute la programmation des vacances culturelles du 4 au 17 février à la Vacherie et à la Médiathèque.

Jeux, ateliers, blind test, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Plus d’infos sur le lien ci dessous(outils d’inscriptions)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-16T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Médiathèque Assia Djebar Adresse 4 rue du Docteur Castéra 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Age maximum 99 lieuville Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Departement Gironde

Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Les vacances culturelles Médiathèque Assia Djebar 2023-02-04 was last modified: by Les vacances culturelles Médiathèque Assia Djebar Médiathèque Assia Djebar 4 février 2023 Blanquefort Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Blanquefort Gironde