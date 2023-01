Nocturne de la Médiathèque Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

gratuit, entrée libre

Nocturne de la médiathèque vendredi 27 janvier dès 19h Médiathèque Assia Djebar 4 rue du Docteur Castéra 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Retrouvez la prochaine nocturne de la médiathèque

vendredi 27 janvier dès 19h

Lecture musicale Assia Djébar de A à Z par l’association Tabadoul

