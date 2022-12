Culture et égalités à la médiathèque Médiathèque Assia Djebar Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Culture et égalités à la médiathèque Médiathèque Assia Djebar, 14 janvier 2023, Blanquefort. Culture et égalités à la médiathèque 14 janvier – 4 février 2023 Médiathèque Assia Djebar Evènements sur la thématique des égalités Médiathèque Assia Djebar 4 rue du Docteur Castéra 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pour poursuivre la Quinzaine de l’égalité et de la diversité, la Ville met en place des evènements sur cette thématique. Zoom sur le handicap pour ce mois -ci, dans le but de lutter contre les discriminations pour mieux se comprendre et vivre ensemble.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:30:00+01:00

2023-02-04T17:00:00+01:00

Médiathèque Assia Djebar
4 rue du Docteur Castéra 33290 Blanquefort
Blanquefort
Gironde

