Vernissage de l’exposition « Festival de couleurs créations 2023 » Médiathèque, 10 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

L’atelier mine de crayon présente une Exposition de dessins et de peintures sur différents thèmes et différentes techniques dont l’aquarelle, l’acrylique, la peinture à l’huile, le pastel à la médiathèque d’Arudy..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 12:00:00. EUR.

Médiathèque Place de l’Hôtel de Ville

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The workshop mine de crayon presents an exhibition of drawings and paintings on different themes and different techniques including watercolor, acrylic, oil painting, pastel at the media library of Arudy.

El taller mine de crayon presenta en la mediateca de Arudy una exposición de dibujos y pinturas sobre distintos temas y con diferentes técnicas: acuarela, acrílico, óleo y pastel.

Das Atelier mine de crayon präsentiert eine Ausstellung von Zeichnungen und Gemälden zu verschiedenen Themen und Techniken, darunter Aquarell, Acryl, Ölmalerei und Pastell in der Mediathek von Arudy.

