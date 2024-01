Festival de Science-Fiction Les Mycéliades Médiathèque Arles, vendredi 2 février 2024.

Festival de Science-Fiction Les Mycéliades Dans le cadre des Mycéliades, festival de science-fiction à destination des 15-25 ans, projections de films et Escape Game 2 23 février Médiathèque Entrée libre dans la limite des places disponibles

Du 1er au 15 février 2024, les amateurs de science-fiction pourront découvrir « Les Mycéliades », nouveau festival de Science-Fiction à destination plus particulièrement des 15-25 ans, pour sa seconde édition.

Dans ce cadre, la médiathèque et le Cinéma Le Méjan vous proposeront tout un programme projections, découvertes de films et de livres, et un Escape Game.

Au Méjan :

☆ Vendredi 2 février, 20h15 « Inception » de Christopher Nolan (2010, 2h28)

☆ Mercredi 7 février, 18h30 « Your name» de Makoto Shinkai (film d’animation) (2016, 1h47)

☆ Vendredi 9 février, 20h30 « Gargarine » de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (2020, 1h35) Avec une rencontre avec le réalisateur Jérémy Trouilh pour un échange en fin de projection

A la médiathèque :

☆ Samedi 10 février à 18h Escape Game « Une échappée dans le temps », pour les 14-25 ans.

Inscription préalable obligatoire par groupe auprès des vidéothécaires de l’Espace Image et Son au 1er étage de la médiathèque ou au 04 90 49 37 98. Départs prévus à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h.

☆ Vendredis 2, 9, 16 et 23 février, 16h film SF surprise

(pour connaître les films et heures de diffusion, contactez la médiathèque au 04 90 49 37 98).

☆ Tout au long du festival, sur grand écran, films à la demande (horaires d’ouverture de la médiathèque)

Pour en savoir plus sur le festival national, cliquez ici.

« Avec le soutien du CNC – Diffusion culturelle appel à projets pour les 15-25 ans »

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

