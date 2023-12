Du cinéma pendant les vacances Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Début : 2023-12-20T14:30:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-04T16:00:00+01:00 – 2024-01-04T17:30:00+01:00 Parmi une sélection de films proposés par les vidéothécaires, les enfants votent pour celui qu’ils voudront regarder. – A 14h30, pour les plus de 8 ans.

Médiathèque
Place Félix Rey, 13200 Arles
04 90 49 39 39
http://mediatheque.ville-arles.fr

