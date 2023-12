« La grande histoire de Noël » par la Bretzel Compagny Médiathèque Arles, 9 décembre 2023 14:30, Arles.

Noël est un petit garçon qui habite en lisière de forêt. Un jour il va se promener tout seul et trouve un mystérieux sac rouge avec une enveloppe… et sur l’enveloppe, il y a son nom ! Vous voulez découvrir la magnifique histoire de Noël ? Vous souhaitez rencontrer les lutins Pomme, Pouce et Cochonnet et le rennes volant «Scrogneugneu» ?

Découvrez La grande histoire de Noël !

Créé à partir de l’album «Quand je serai grand, je serai le père Noël» de Grégoire Solotareff, ce spectacle mêle, lecture, jeu, théâtre d’objet et chant. Même s’il s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans, il fait le bonheur de nombreux grands.

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 38 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:30:00+01:00

spectacle jeunesse

