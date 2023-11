Graines de lecteurs Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Graines de lecteurs Médiathèque Arles, 15 novembre 2023, Arles. Graines de lecteurs Mercredi 15 novembre, 10h00 Médiathèque Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Les médiathécaires jeunesse accueillent les tout-petits accompagnés pour une découverte tout en douceur des livres et une plongée joyeuse dans des mondes imaginaires, colorés, musicaux, étonnants…

Entrée libre. Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

lecture enfants Ch. Serre /ville d'Arles

