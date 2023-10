Carte blanche à Vincenzo Solo Médiathèque Arles, 8 novembre 2023, Arles.

En collaboration avec l’association pédagogique »Lou Prouvençau è l’Escolo »

Vincent MAGRINI, musicien, chanteur, conteur, facteur-inventeur de la guitariole, sa belle guitare à archet, vient nous présenter son tour de chants ;

»un véritable show d’équilibriste, jonglant entre cordes et percussions, pédale de loop et autres sons, un spectacle inclassable ».

Des chansons poétiques d’inspiration traditionnelle, »avec des arrangements sensibles, résolument libres et contemporains ».

Après avoir navigué longtemps avec ses sœurs dans différents répertoires (chansons médiévales et traditionnelles), membre du collectif Azalaïs et de l’ensemble Tard-Quand-Dîne, il a mis le cap en solitaire pour une traversée au long cours, sur son radeau de bonne fortune.

Embarquez donc avec lui !

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles

2023-11-08T18:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:30:00+01:00

