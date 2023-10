Atelier « Détourner les pages » Médiathèque Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Atelier « Détourner les pages » Médiathèque Arles, 27 octobre 2023, Arles. Atelier « Détourner les pages » Vendredi 27 octobre, 15h00 Médiathèque Entrée libre Atelier de fabrication de décorations à partir de livres sortis des collections. Spécial Halloween.

Animé par les médiathécaires Jeunesse. Entrée libre dans la limite des places disponibles (max 12 personnnes).

Médiathèque Place Félix Rey, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 39 39 http://mediatheque.ville-arles.fr

2023-10-27T15:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00

